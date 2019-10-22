Rusya ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında ''Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan şahsıma gelmiş teklif yok. Macron bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük. Silahların depolandığı yerleri de tespit ettik. Bu silahlar Amerika tarafından buraya gönderildi. Burada bir terör devleti kurulacak bunun kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine de yöneliktir. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile işbirliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz'' dedi.