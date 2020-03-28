Rusya’da 1 Nisan’dan itibaren internet ücretsiz olacak

Rusya'da her evde ücretsiz internet kullanımıyla ilgili çalışma başlatılarak, 1 Nisan tarihinden itibaren her konutta internet ücretsiz olacak.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkeler eve kapanan vatandaşları için projeler geliştirmeye devam ediyor. Rusya, korona virüs ile mücadelede halka yönelik sosyal projeler geliştirmeye devam ediyor, son proje ise internet hakkında oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ocak'ta halka duyurduğu müjde ile "Erişebilir İnternet" projesi 1 Nisan itibariyle hayata geçiyor. Putin'in projesine göre 1 Temmuz 2020'de başlatılması planlanan proje ülkede korona virüs salgınının yayılması ve halkın evlerinde kalması nedeni ile öne çekildiğini duyurdu. Yetkililer, ücretsiz internette kısıtlamaların olacağını belirtirken, internete bağlananların ücretsiz olarak Sovyet ve Rus sinemasına ait seçkin filmleri izleyebileceklerini, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde çevrimiçi olarak işlem yapabileceklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko projeyi hızlandırdıkları için Rusya İletişim Bakanlığı ve Rusya'da faaliyet gösteren internet sağlayıcılarına teşekkür ederek, Rus toplumu için böyle bir zamanda projenin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya'da toplam korona virüs vakası bin 264'e, hayatını kaybedenler ise 4'e yükseldi.

Kaynak: İHA