Rusya'da akıl almaz kaza! Roket askerin omzunda patladı
Rusya'da bir asker 'Igla' isimli silahı eline alıp ateşlediği sırada roket askerin omzunda patladı. Diğer asker tarafından kaydedilen görüntülerin ardından olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada paylaşılan bu video çokça izlenme alırken roketi atan askerin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
2015 yılından beri Rusya’da düzenlenen Uluslararası Ordu Yarışları’nda bir asker ‘Igla’ isimli uçaksavarı ateşlediği sırada roket askerin omzunda patladı. O dehşet anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken silahın patlama sırasında namlusunun kırıldığı belirlendi. Kimsenin hayatını kaybetmediği kaza sosyal medyada çokça izlendi.
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