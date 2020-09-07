Rusya'da akıl almaz kaza! Roket askerin omzunda patladı

Rusya'da bir asker 'Igla' isimli silahı eline alıp ateşlediği sırada roket askerin omzunda patladı. Diğer asker tarafından kaydedilen görüntülerin ardından olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada paylaşılan bu video çokça izlenme alırken roketi atan askerin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.