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Rusya'da akıl almaz olay! Tasması asansör kapısına sıkışan köpek ölümle yüze yüze geldi

Rusya'da bir köpek, sahibinin dikkatsizliği sonucu ölümle burun buruna geldi. Tasması asansör kapısına sıkışan köpek, bir apartman sakini tarafından son anda kurtarıldı. Olayın ardından veterinere götürülen köpeğin travma yaşadığı belirtildi.

Rusya'da akıl almaz olay! Tasması asansör kapısına sıkışan köpek ölümle yüze yüze geldi

Rusya'da sahibinin duyarsız davranması sonucu tasması asansör kapısına sıkışan bir köpek, bir apartman sakininin dikkati sonucu ölümden döndü. Olayda yara almayan köpek, kontrol için veterinere götürüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sahibinin dikkatsizliği bir köpeği az daha canından ediyordu. Adı açıklanmayan bir kadın, köpeğiyle birlikte binaya girdi. Köpeğini unutan kadın doğrudan asansöre girerken, kadının gerisinde kalan köpek ise kapıların kapanması sonucu asansörün dışında kaldı.

Rusya'da akıl almaz olay! Tasması asansör kapısına sıkışan köpek ölümle yüze yüze geldi

APARTMAN SAKİNİ TARAFINDAN KURTARILDI

Asansör yukarı hareket edince köpeğin tasmasının zinciri asansör kapısına sıkıştı. Tasmanın köpeğin boğazına baskı yapmaya başladığı sırada binaya giren bir şahıs durumu fark ederek harekete geçti. Köpeğe yardımcı olmaya çalışan apartman sakini, tasmaya bağlı zinciri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Rusya'da akıl almaz olay! Tasması asansör kapısına sıkışan köpek ölümle yüze yüze geldi

KÖPEK ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELDİ

Şahsın zinciri çıkarması sonucu köpek kurtulurken, facianın eşiğinden dönüldü. Köpeğin veterinerde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenilirken, olaydan yara almadan kurtulan köpeğin travma yaşadığı açıklandı.

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