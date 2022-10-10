Rusya'da korkunç kaza! İnmekte olduğu asansör sonu oluyordu!

Rusya'nın Krasnodar şehrinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Bozuk olduğu öne sürülen asansörden bir kişinin ineceği sırada bir anda arıza yaptı. Ne olduğunu anlayamayan şahıs sıkışıp ölmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asansörden inen bir kişinin ardından asansöre binmeye çalışan bir kişi düşmekte olan asansörü son anda fark edip geri çekildi ve duvar ile kapı arasında sıkışmaktan kurtuldu. Yaşanan kaza sonrası bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti.

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Öte yandan asansöre sıkışmaktan son anda kurtulan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.