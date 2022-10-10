Rusya'da korkunç kaza! İnmekte olduğu asansör sonu oluyordu!

Rusya'da asansörden inmekte olan bir kişi asansörün arızalanması sonrası kabin ve duvar arasında sıkışıp ölmekten son anda kurtuldu.

Rukiye Karapunar
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Rusya'nın Krasnodar şehrinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Bozuk olduğu öne sürülen asansörden bir kişinin ineceği sırada bir anda arıza yaptı. Ne olduğunu anlayamayan şahıs sıkışıp ölmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Rusya'da korkunç kaza! İnmekte olduğu asansör sonu oluyordu!

Asansörden inen bir kişinin ardından asansöre binmeye çalışan bir kişi düşmekte olan asansörü son anda fark edip geri çekildi ve duvar ile kapı arasında sıkışmaktan kurtuldu. Yaşanan kaza sonrası bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti.

Rusya'da korkunç kaza! İnmekte olduğu asansör sonu oluyordu!

Öte yandan asansöre sıkışmaktan son anda kurtulan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Rusya'da korkunç kaza! İnmekte olduğu asansör sonu oluyordu!

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