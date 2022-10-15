Rusya'da askeri eğitim sahasına terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya'da askeri eğitim sahasına terörle bağlantılı olan kişilerin saldırısı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Rusya'da askeri eğitim sahasına terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde askeri eğitim sahasına yapılan "terör saldırısında" 11 kişinin öldüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Belgorod bölgesindeki askeri eğitim sahasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşı 2 kişinin ateşli silahlarla terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'da askeri eğitim sahasına terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

2 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kolombiya’da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü,15 yaralı
Kolombiya’da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü,15 yaralı
Fransa'da İslamofobik saldırı! Lise öğrencisi Kur'an- Kerimi yırtıp başörtüsünü de çöpe attı!
Fransa'da İslamofobik saldırı! Lise öğrencisi Kur'an- Kerimi yırtıp başörtüsünü de çöpe attı!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
İklim aktivistlerinden domates çorbalı eylem! Milyon dolarlık tabloyu iki dakikalık ettiler!
İklim aktivistlerinden domates çorbalı eylem! Milyon dolarlık tabloyu iki dakikalık ettiler!
Son Haberler
Rusya'da askeri eğitim sahasına terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rusya'da askeri eğitim sahasına terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: "Biraz medeni olun"
Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: "Biraz medeni olun"
İstanbul Fikirtepe'de rezidansta yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı!
İstanbul Fikirtepe'de rezidansta yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı!
15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Üst üste atılmış yüzlerce insan cesedi bulundu!
Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Üst üste atılmış yüzlerce insan cesedi bulundu!
Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti! Putin'in açıklaması Fransa'yı rahatsız etti
Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti! Putin'in açıklaması Fransa'yı rahatsız etti
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 5 ülkeyi gelecekte öyle şeyler bekliyor ki...
Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 5 ülkeyi gelecekte öyle şeyler bekliyor ki...
Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Esirlerin takası için teşekkür etti
Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Esirlerin takası için teşekkür etti
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"