Rusya'da bir ilk yaşandı: Son 24 saatte 4 bin 69 yeni vaka tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 69 korona virüs vakası kayıtlara geçerken ölü sayısı da 273'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Rusya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 69 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 32 bin 7'ye ulaştığı kaydedildi.

Ülke genelinde 286 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu belirtilirken iyileşenlerin toplam sayısının ise 2 bin 590'a yükseldiği aktarıldı.

Rusya'ya bağlı özerk statüde bulunan Altay Cumhuriyeti'nin henüz verilere dahil edilmediği belirtildi.