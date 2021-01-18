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Rusya'da çığ felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıp

Rusya’da Dombay Kayak Merkezi’ne çığ düştü. Olayda, 1 kişi yaşamını yitirirken, çığ altında kalan 12 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Çığ düşmesi, Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde bulunan Dombay Kayak Merkezi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Olayda, 1 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Mussa-Açitara Dağı'nın Dombay bölgesi uzantısında yaşanan çığ felaketi ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı açıklama yaptı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Bölgede yaşanan çığ felaketi nedeniyle 233 personel ve 28 kurtarma aracı çalışmalarına başladı. Çığın yüksekliği 300 metre olarak hesaplanırken, ön belirlemelere göre iki kayak ekipmanı kiralama noktası ve bir kafe çığ altında kaldı” 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye ayrıca helikopter yönlendirildiği öğrenilirken, çığ altında kalan 12 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'da çığ felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıp

ÇIĞ DÜŞMESİNİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Kuzey Kafkasya Meteoroloji Etkileme Servisi Başkanı Hızır Çoçayev yaptığı açıklamada, çığın düşmesine kendilerinin neden olduğunu itiraf etti.

Çoçayev, “Bugün etkileme operasyonu düzenledik, karın toplandığı bölgeye ateş açtık, kimseye zarar vermeden çığı düşürebildik. Ancak baskının etkisiyle sismik dalga yüzünden diğer bölgeye de çığ düştü” dedi.

Rusya'da çığ felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıp

Rusya'da çığ felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıp

Çoçayev’in açıklamasının ardından yetkililerin dağın eteklerine doğru ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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