Rusya’da Denizli havlusu rüzgarı esti

Denizli İhracatçılar Birliği, "Turkish Towels" markasının tanıtımlarına devam ediyor. 17-19 Eylül 2019 tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Heimtextil Rusya Fuarı'na katılım sağlayan DENİB, Türk havlusunu Rus pazarında tanıttı.

Turkish Towels standı, Rusya'da da ilgi odağı oldu. Turkish Towels standında, ziyaretçiler bornoz giyerek fotoğraf çektirdi ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Rusya'nın büyük bir coğrafyaya yayılmasının ve ülkemizle olan ticaret hacminin önemine değinerek, "Denizli İhracatçılar Birliği, Türk havlusunun tanıtımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta; ABD'de düzenlenen Global Home Show kapsamında Titans & Trailblazers etkinliğine sponsor olmuştuk. Aynı zamanda Dubai'de düzenlenen Hotel Show ve Moskova'da gerçekleştirilen Heimtextil Fuarı'nda yerimizi aldık. Rusya, yaklaşık 150 milyonluk nüfusuyla önemli bir hedef pazar konumunda. Rusya'ya komşu olan Türki Cumhuriyetleri de ele aldığımızda bölgenin toplam nüfusunun çok daha üst noktalara ulaştığını görüyoruz. Heimtextil Rusya Fuarı'na bu sene ilk kez katıldık. Heimtextil Rusya Fuarı, bölge için güçlü bir fuar niteliğinde. Rus pazarının büyüklüğünü ve potansiyelini düşündüğümüzde, önümüzdeki yıllarda ülkemizin fuarda daha yüksek katılımcı sayısıyla temsil edilmesinin ihracatımızı olumlu etkileyeceği kanaatindeyim" dedi.

Kaynak: İHA