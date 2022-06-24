Rusya'da eğitim uçağı düştü! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Rusya’nın Ryazan kentinde feci bir kaza meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri nakliye uçağı İl-76 düştü. Meydana gelen kazanın sonucunda dört kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"SİVİLLERİN CAN KAYBI ÖNLENDİ"

Ryazan’da meydana gelen feci kaza, konut binalarının yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, motordaki bir arıza nedeniyle uçağın pilotlarının iniş kararı verdiği açıklandı. Uçağın yerle teması sırasında parçalandığı bildirildi. Bölge Başkanı Pavel Malkov, pilotların en son ana kadar uçağı konutlardan uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi. Malkov Telegram’daki açıklamasında, “Uçak bir araziye iniş yaptı, bu da siviller arasında can kaybını ve başka yıkımları önledi” ifadelerine yer verdi.