Rusya'da feci olay! Motor arızası korkunç sonu getirdi! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 kişi öldü

Rusya’da yaşanan uçak kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Rusya’da paraşütçüleri taşıyan uçak, motor arızası nedeniyle düştü. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilirken, 4'ünün sağlık durumunun kritik ağır olduğu belirtildi.

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SERT İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı. 24 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı