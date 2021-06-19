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Rusya'da feci olay! Motor arızası korkunç sonu getirdi! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 kişi öldü

Rusya'da meydana gelen olayda motor arızası yaşayan uçak acil iniş yaptığı sırada düştü. Paraşütçüleri taşıdığı öğrenilen uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da feci olay! Motor arızası korkunç sonu getirdi! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 kişi öldü

Rusya’da yaşanan uçak kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı.  Rusya’da paraşütçüleri taşıyan uçak, motor arızası nedeniyle düştü. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilirken, 4'ünün sağlık durumunun kritik ağır olduğu belirtildi.

Rusyada feci olay! Motor arızası korkunç sonu getirdi! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 kişi öldü

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SERT İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Rusyada feci olay! Motor arızası korkunç sonu getirdi! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 kişi öldü

Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı. 24 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Rusyada feci olay! Motor arızası korkunç sonu getirdi! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 kişi öldü

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