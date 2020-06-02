Rusya'da flaş S-400 açıklaması: Türkiye'nin son kararını bekliyoruz
Rusya, Türkiye'ye sattığı S-400 hava savunma sistemlerinde ikinci partinin teslimatı için Türkiye'den haber beklediklerini açıkladı.
Türkiye ile ABD arasında kriz yaratan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugayev tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında öngörü de bulanamayacaklarını ve bu konuda Türkiye’nin son kararını beklediklerini belirtti. Shugayev, S-400’lerin ikinci parti teslimatı hakkında Türkiye ile görüşmelerinin ilerlediğini ve Türk tarafının nihai kararını beklediklerini söyledi. Shugayev ayrıca Türkiye’nin toplamda 1 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatı ısmarladığını da sözlerine ekledi.
KALIN S-400'LERİN PLANLANAN ŞEKİLDE KONUŞLANACAĞINI BELİRTMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan satın alınan ‘ilk parti’ S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronavirüs nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.
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