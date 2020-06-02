Rusya'da flaş S-400 açıklaması: Türkiye'nin son kararını bekliyoruz

Türkiye ile ABD arasında kriz yaratan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugayev tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında öngörü de bulanamayacaklarını ve bu konuda Türkiye’nin son kararını beklediklerini belirtti. Shugayev, S-400’lerin ikinci parti teslimatı hakkında Türkiye ile görüşmelerinin ilerlediğini ve Türk tarafının nihai kararını beklediklerini söyledi. Shugayev ayrıca Türkiye’nin toplamda 1 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatı ısmarladığını da sözlerine ekledi.

KALIN S-400'LERİN PLANLANAN ŞEKİLDE KONUŞLANACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan satın alınan ‘ilk parti’ S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronavirüs nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.