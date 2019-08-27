Rusya’da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
Rusya'da kırsal bir bölgede çıkan çalı yangını, rüzgârla beraber hızla yayıldı.
Rusya'da kırsal bir bölgede çıkan çalı yangını, rüzgârla beraber hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler panik yarattı.
Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinin kırsal kesimindeki bölgede çalı yangını çıktı.
Yetkililer, yangının insan hayatını ve yerleşim bölgelerini tehlikeye sokmadığını bildirirken; 85 itfaiye personeli ve 23 itfaiye aracı yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.
DHA
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