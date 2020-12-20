Rusya'da kabus gibi 24 saat! Günlük vaka sayısı 28 bini geçti...
Koronavirüs salgınının başından bu yana pandemiden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da son 24 saatte 28 bin 948 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, 511 kişi de hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamı 2 milyon 848 bin 377'ye yükseldi.
Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında dünyada üçüncü sırada yer almaya devam ediyor. Kovid-19 ile mücadele merkezi yaptığı açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 28 bin 948 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Duyurulan vaka sayısıyla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 2 milyon 848 bin 377’ye yükseldiği belirtildi. Yeni vakaların yaklaşık yüzde 18.4'ünde (5 bin 336 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.
TOPLAM ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞTI
Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 511 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 50 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.
2 MİLYON 275 BİN 657 KİŞİ HASTALIĞI ATLATTI
Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının ise 20 bin 915 kişi olduğu, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya'da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 275 bin 657’ye ulaştığı, bu rakamın toplam hasta sayısının yüzde 79.9'una denk geldiği bilgisine yer verildi.