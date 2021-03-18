Rusya'da kan donduran olay! Oğlunun ağzına benzin dökerek yaktı

Kasiyer olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Anastasia Baulina, 8 yaşındaki oğlu Andrey ile kavga ettikten sonra onu bahçeye götürüp, bir bidon ile benzini döküp, ardından çocuğu ateşe verdiği iddia edildi. Raporda yer alan ifadede kadının çocuğu yakmadan önce korkutmak için benzini ağzına döküp tehdit ettiği öne sürüldü.

CANİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Kadının 12 yaşındaki kızı Natasha olayları anlatırken, kardeşi Andrey ağladığında annesinin ağzına benzin döktüğünü söyledi. Olay anında Natasha'nın korkarak kaçtığı, anne ve üvey baba Pavel Baulin'in alevleri söndürüp ambulans çağırdığı, ancak vücudunda ciddi derecede yanık oluşan çocuğun 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayet soruşturması başlatılan cani anne gözaltına alındı.

ÜVEY BABASINA ANLATTIĞI İÇİN SİNİRLENDİ

Anastasia Baulina'nın, oğlunun üvey babasına giderek annesinin sevgilisi olduğunu söylemesine sinirlendiği öğrenildi.

Ailenin komşularından Nina Chetverikova'nin iddiasına göre, Anastasia, otobüs durağında kocasıyla kavga ettiği için acısını çocuğundan çıkardı.

Baulina 20 yıla kadar hapis cezası çekmesi söz konusu. Ayrıca yaşamını yitiren çocuğun daha önce yetimhaneye götürüldüğü daha sonra neden tekrar annesinin bakımına verildiğine dair bir ceza soruşturması daha açıldı.