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  3. Rusya'da karşılıksız aşk dehşeti! Kadının başını kesip, cesedi bavula koydu! Boş araziye kadar taşıdı!

Rusya'da karşılıksız aşk dehşeti! Kadının başını kesip, cesedi bavula koydu! Boş araziye kadar taşıdı!

Rusya'da bir şahıs karşılıksız aşık olduğu kadını darp ettikten sonra bıçakla öldürdü. Cani adam, daha sonra kadının başını kesti ve bavula koyarak boş bir araziye sürükleyerek götürdü. 42 yaşındaki katil zanlısı suçunu itiraf etmesi üzerine cezaevine gönderildi.

Rusya'da karşılıksız aşk dehşeti! Kadının başını kesip, cesedi bavula koydu! Boş araziye kadar taşıdı!

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'nde meydana gelen olayda, sitenin yanındaki boş arazide çocuklar oyun oynadıkları sırada bir bavul gördü ve etrafındaki kanları farketti. 

Dehşete kapılan çocukları gören site sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bavulun içerisinde bir ceset olduğunu tespit etti ve soruşturma başlatıldı.

 

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, bavul içerisindeki cesedin 39 yaşındaki bir kadına ait olduğu tespit edildi. İncelemelerde çevredeki güvenlik kameralarına bakıldı.

Rusya'da karşılıksız aşk dehşeti! Kadının başını kesip, cesedi bavula koydu! Boş araziye kadar taşıdı!

Rus polisinin aydınlattığı cinayeti soruşturma görevini devralan Rusya Soruşturma Komitesi, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek katil zanlısının kimliğini belirledi.

CESEDİ BAVULUN İÇİNE KOYDU

Gece yarısı kadını önce darp eden ardından bıçakla öldüren katil zanlısının daha sonra ise kadının başını kestiği ve bavula koyarak boş bir araziye götürdüğü belirlendi.

Cesedin bavulla taşındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 42 yaşındaki katil zanlısının suçunu itiraf etmesinin ardından cezaevine gönderildiği açıklandı.

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