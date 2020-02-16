Rusya’da kilise ayininde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Rusya'da kilisede pazar ayini sırasında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın tarihi güzellikleriyle ünlü Basmanny şehrinde bulunan Saint Nicholas Kilisesi'nde pazar ayini sırasında korku dolu anlar yaşandı. Ayine katılanlar birlikte dua ettiği sırada bir kişi elindeki bıçakla kiliseye girdi. Önüne çıkan 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, kilise cemaatinin müdahalesi ile yere yatırıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kilise cemaati tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşındaki Efimov Efimov olduğu açıklandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Efimov'un Rusya'nın Lipetsk bölgesinde yaşadığı, Moskova'ya gelerek söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırıda yaralanan kişilerin ise kilisenin rahip yardımcıları olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilirken, Lipetsk bölgesinden 6 kişinin daha olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.

Rus basını ise, saldırganın Lipetsk bölgesinde bir Hristiyan cemaatine mensup olduğunu ve saldırının Hristiyan cemaatler arasında gerçekleşen çekişmelerden kaynaklandığını iddia etti.

Kaynak: İHA