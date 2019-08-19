Rusya’da kimyasal tesiste yangın
Rusya'da kimyasal tesiste yangın çıktı. 200 solvent varilinin alev altığı yangına müdahale sürüyor.
Rusya'da kimyasal tesiste yangın çıktı. 200 solvent varilinin alev altığı yangına müdahale sürüyor.
Rusya'nın Balaşiha kentindeki kimyasal tesiste yangın çıktı. 200 solvent varilinin alev aldığı belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracının ve itfaiye personelinin tesise sevk edildiği, zararlı kimyasalların toprağa yayılmasının önlenmeye çalışıldığı bildirildi.
DHA
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