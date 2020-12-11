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  3. Rusya'da kıskançlık cinayeti! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile canını aldı

Rusya'da kıskançlık cinayeti! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile canını aldı

Rusya'nın Krasnodar şehrinde aldatıldığı iddiasıyla 32 yaşındaki Akşin Kuşeynov isimli bir kişi, sevgilisinin evini basarak genç kadını ve o sırada evde bulunan 9 yaşındaki kardeşini bağlayarak işkence ile öldürdü. Evdeki çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi şimdilerde polis tarafından her yerde aranıyor.

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11 Aralık 2020 Cuma 13:45
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