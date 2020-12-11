Rusya'da kıskançlık cinayeti! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile canını aldı
Rusya'nın Krasnodar şehrinde aldatıldığı iddiasıyla 32 yaşındaki Akşin Kuşeynov isimli bir kişi, sevgilisinin evini basarak genç kadını ve o sırada evde bulunan 9 yaşındaki kardeşini bağlayarak işkence ile öldürdü. Evdeki çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi şimdilerde polis tarafından her yerde aranıyor.
Pendik'te şaşırtan hırsızlık! Apartman sakini hırsızların arkasından bakakaldı
Arkadaşları öldürmesin diye kendini ikinci kattan attı!
Şule Zeybek aldatıldığını itiraf etti!
Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!
11 Aralık 2020 Cuma 13:45
Benzer Videolar