Rusya'da kıskançlık cinayeti! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile canını aldı

Rusya'nın Krasnodar şehrinde aldatıldığı iddiasıyla 32 yaşındaki Akşin Kuşeynov isimli bir kişi, sevgilisinin evini basarak genç kadını ve o sırada evde bulunan 9 yaşındaki kardeşini bağlayarak işkence ile öldürdü. Evdeki çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi şimdilerde polis tarafından her yerde aranıyor.