Rusya’da korkunç cinayet! TikTok fenomeni annesini ve amcasını öldürdü
Rusya'nın St. Petersburg kentinde 17 yaşındaki TikTok fenomeni evde sarhoşken annesi ve amcasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Korkunç cinayet Rusya’nın St. Petersburg şehri Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı binada gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri evde vücudunda bıçak kesikleri olan bir erkek ve bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, 17 yaşındaki TikTok fenomeninin 2 cinayetle de ilişkisi olduğundan şüphelendi.
SARHOŞKEN CİNAYET İŞLEDİ İDDİASI
İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
17 yaşındaki şüpheli, ilk ifadesinde eve geldiğinde anne ve amcasını ölü bulduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.