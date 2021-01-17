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  3. Rusya’da korkunç cinayet! TikTok fenomeni annesini ve amcasını öldürdü

Rusya’da korkunç cinayet! TikTok fenomeni annesini ve amcasını öldürdü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 17 yaşındaki TikTok fenomeni evde sarhoşken annesi ve amcasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Rusya’da korkunç cinayet! TikTok fenomeni annesini ve amcasını öldürdü

Korkunç cinayet Rusya’nın St. Petersburg şehri Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı binada gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri evde vücudunda bıçak kesikleri olan bir erkek ve bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, 17 yaşındaki TikTok fenomeninin 2 cinayetle de ilişkisi olduğundan şüphelendi. 

SARHOŞKEN CİNAYET İŞLEDİ İDDİASI

İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

17 yaşındaki şüpheli, ilk ifadesinde eve geldiğinde anne ve amcasını ölü bulduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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