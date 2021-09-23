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  3. Rusya’da koronavirüs krizi! Ölümler rekor seviyeye çıktı

Rusya’da koronavirüs krizi! Ölümler rekor seviyeye çıktı

Son 24 saat içerisinde korona virüs dolayısıyla Rusya’da 820 kişi hayatını kaybetti. En yüksek ölüm sayısına ikinci kez ulaşıldı. Bir önceki rekor 26 Ağustos’ta gerçekleşmişti.

Rusya’da koronavirüs krizi! Ölümler rekor seviyeye çıktı

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi vakalarla ilgili açıklama bulundu. Açıklamaya doğrultusunda ülke çapında, son 24 saat içerisinde 21 bin 438 korona virüs vakası saptandı, 820 kişi ise hayata gözlerini yumdu.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Alınan son verilerle birlikte 15 Ağustos'tan bugüne günlük en yüksek sayıya ulaşılırken, vaka toplam sayısı 7 milyon 354 bin 995’e çıktı.

Rusya’da koronavirüs krizi! Ölümler rekor seviyeye çıktı

Şehirlere göre en yüksek vaka sayısı bin 698 ile St. Petersburg’da olurken, 936 vaka Moskova bölgesinde, 542 vaka Samara bölgesinde, 512 vaka Sverdlovsk bölgesinde, 502 vaka ise Nizhny Novgorod bölgesinde bulunuyor. Rusya’da an itibarıyla 594 bin 770 aktif korona virüs vakası yer alıyor.

Rusya’da koronavirüs krizi! Ölümler rekor seviyeye çıktı

GÜNLÜK VEFAT ORANINDA REKOR

820 kişi son 24 saatte virüse karşı yenik düşerken, günlük vefat oranında yine rekor kırıldı. 26 Ağustos’ta Rusya’da yine rekor kırılmıştı.

Rusya’da koronavirüs krizi! Ölümler rekor seviyeye çıktı

Koronavirüs  ölüm sayıları şehirlere göre şu şekilde: St. Petersburg 53, Sverdlovsk 36, Krasnodar bölgesi 32, Nizhny Novgorod bölgesi 29  ve Rostov 28.

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