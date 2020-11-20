Rusya'da küçük çocuğu çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon

Olay, Rusya’nın Vladimir Bölgesi’ne bağlı Kameshkovsky şehrinde bulunan Gorki Köyü’nde meydana geldi.

Gorki Köyü’nde yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk 2 ay önce bir gölün yanında oturduğu sırada kaçırıldı. Küçük çocuğun anne ve babası durumu bölge polisine bildirdi. Küçük çocuk, şikayet sonrası bölge polisi tarafından aranmaya başlandı.

ÇOCUK İSTİSMARCISI GÖZALTINA ALINDI

Rus istihbaratı çocuğun rehin tutulduğu evi, 2 ay sonra tespit etti. Gece yarısı yapılan operasyonda çocuk rehin alındığı evden kurtarıldı. Çocuk istismarcısı ise gözaltına alındı. Operasyonda çocuğa yere konan tabaklarla yemek verildiği, iplerle bağlandığı ve kaçmasına engellendiği anlaşıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çocuğun rehin tutulduğu evin, kendi evinden 20 kilometre uzaklıkta olduğu, çocuğun istismar edildiği ve istismar edilen kişinin ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamanın devamında çocuğun ailesine teslim edildiği ve aynı zamanda psikolojik destek verileceği bilgisi de aktarıldı.