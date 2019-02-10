Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Rusya'nın Kuzey Kutbu'na yakın Novaya Zemlya adalarında, çok sayıda kutup ayısı küresel ısınma ve açlık nedeniyle şehir merkezine indi, bölgede acil durum ilan edildi.

Rusya'da nesli tükenmek üzere olan hayvanlar listesinde bulunan kutup ayıları, küresel ısınma etkisiyle avlanamamaya başlaması üzerine yiyecek aramak için insanların yaşadığı şehir merkezine inerek çöpleri karıştırmaya başladı. Rusya'nın Novaya Zemlya adalarında çok sayıda kutup ayısının şehir merkezine inmesiyle, bölgede acil durum ilan edildi. Kutup ayılarının sayılarının hızla artması nedeniyle bölgede insanlar panik yaşadı. Gün içinde kutup ayılarının sayısı daha da artarak bazıları insanların evlerine ve bahçelerine girdi.

Ayıları vurma talebi reddedildi

Bölgede kutup ayılarının evlere ve şehir merkezindeki insanlara saldırmaya başlamasının üzerine yerel halk kutup ayılarını vurmak için yetkililerden izin istedi. Yetkililer kutup ayılarının koruma altında olduğu gerekçesiyle kutup ayılarının vurulmasını yasakladı. Bölge valiliği tarafından acil durum ilan edilirken birçok zoolog ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edildi. Bazı kutup ayılarının bölgeden alınarak yaşam alanlarına götürülmeye başlandığı ve kutup ayılarına yiyecek verilmeye başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA