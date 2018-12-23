Rusya’da madende mahsur kalan 9 işçi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Perm bölgesinde dün öğlen saatlerinde yaşanan patlama ve yangın sonucu içeride mahsur kalan 8 madencinin cesedine ulaşıldı. Birinin cesedini arama çalışmalarının ise hâlâ devam ettiği kaydedildi.

Rusya'nın Perm bölgesinde Uralkali maden işletmelerine ait potasyum madeninde dün öğlen saatlerine doğru yaşanan bir patlamanın ardından yangın çıktı. Madende bulunan 8 işçi kendi imkanlarıyla madenden kurtulmayı başardı. Fakat madenin 9. kısmında bulunan işçiler yangın ve patlamadan dolayı çıkamadı. Yaşanan maden faciasının üzerine Novorobisk bölgesinden arama kurtarma ekipleri maden havzasına sevk edildi. Önce dışarıdan başlayan yangın söndürme çalışmaları yerin altında sürdürülmeye çalışıldı. Gün boyunca 5 kez madenin 364 metre derinliğinde mahsur kalan madencilere ulaşılmaya çalışıldı. Fakat tüm denemelere rağmen ekipler operasyonlarda başarısız oldu.

Sıcaklık nedeniyle madene inemediler

Arama kurtarma ekipleri madenin derinlerine inmeye çalışırken yangın nedeniyle oluşan yüksek sıcaklık kurtarma çalışmalarına engel oldu. Ekipmanları yetersiz olan ekiplerin denemelerinde başarısız olmasının ardından yaklaşık 200 kadar arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edilerek madencilerin kurtarılması amaçlandı. Fakat yangının söndürülememesi sonucu hiçbir ekip başarılı olamadı.

Medvedev'den emir geldi

Kurtarma çalışmalarının başarısızlıkla sürdürülmesi üzerine Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, madencilere kısa zamanda ulaşılması için tüm imkanların seferber edilmesini emretti. Gece yarısı yüksek sıcaklık nedeniyle çalışmalara ara verildiği açıklandı. Uralkali maden işletmeleri, bölgede bulunan maden havzalarında üretimlerini durdurduğunu açıkladı.

Ekim'de denetimi erteletmişler

Diğer taraftan Rus basını yaşanan maden faciasının çıkış nedeniyle alakalı yayın yaptı. Haberlerde verilen en önemli bilgi ise maden şirketinin Ekim ayında yapılması gereken denetimi Ocak ayına aldırdığı oldu. Denetimleri Ekim ayından Ocak ayına aldıran şirket yetkilileri, facianın yaşanmasının en büyük nedeni olarak gösterildi.

Mahsur kalan madenciler yaşamını yitirdi

Perm'de yaşanan potasyum madenindeki patlama ve yangının ardından arama kurtarma ekipleri çalışmalarını gece saatlerinde yoğunlaştırarak madencilere ulaşmayı amaçladı. Maden kazasından yaklaşık 1 gün sonra ekipler tarafından 8 madencinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin geriye kalan bir madencinin cesedine ulaşmak için çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

Madencilerin duman ve gaz zehirlenmesinden yaşamlarını yitirdikleri, maden işçilerinin ailelere ise maddi destek yapılacağı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA