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Rusya'da minibüs tıra çarptı 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Tambov bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tambov bölgesinde Moskova-Volgograd otoyolunda bir minibüs tıra çarptı.Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi...

Rusya'da minibüs tıra çarptı 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Tambov bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tambov bölgesinde Moskova-Volgograd otoyolunda bir minibüs tıra çarptı.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA




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