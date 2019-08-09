Rusya’da mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı (2)

Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 5'i sivil, 1'i askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

DHA