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Rusya'da patlama meydana geldi! Fabrikadaki 16 işçi öldü

Rusya’nın Ryazan bölgesinde Elastik isimli bir fabrikadaki barut atölyesinde patlama meydana geldi. Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'da patlama meydana geldi! Fabrikadaki 16 işçi öldü

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fabrikada meydana gelen patlamada ölen kişi sayısının 16 olduğu belirtildi.

Patlama, Ryazan bölgesindeki Elastik isimli fabrikada meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığı'na (EMERCOM) göre, patlamanın gerçekleştiği atölye bölgedeki patlayıcı üretimi, depolama ve imhasıyla uğraşan özel bir şirkete ait.

Daha önce güvenlik güçleri arasında gösterilen bir kaynak, Sputnik'e açıklamada bulunmuştu, Patlamanın sabah saatlerinde 17 kişilik yeni vardiya ekibinin gelmesinin ardından bir üretim ekipmanının açılması sonucunda meydana geldiğini ifade etti.

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Patlama sonucunda 150 metrekarelik yapı çöktü.

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