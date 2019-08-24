Rusya’da sarhoş yolcu kadınlara ateş açtı

Rusya'da aşırı alkol alan bir yolcu, kadınlara sataşması nedeniyle otobüsten atılmasının intikamını kadınların üzerine ateş açarak almaya çalıştı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın Perm şehrinde dün gece saatlerinde aşırı alkol aldığı görülen bir yolcu otobüsü durdurdu. Otobüste çalışan kadın muavin yolcudan ücret istedi. Sarhoş yolcu ise kadının para talebini geri çevirdi. Sarhoş yolcu kendisine tepki gösteren kadın muavin ve diğer kadın yolculara hakaretler etmeye başladı. Bu sırada sarhoş yolcunun yanında oturan erkek yolcu, sarhoş adamı ikaz etti. Otobüs bir durağa geldiğinde ise erkek yolcu tehdit ve hakaretler savuran adamı ensesinden tutarak otobüsten aşağıya attı. Ayakta durmakta bile güçlü çeken sarhoş şahıs, otobüsten atıldıktan sonra cebinden çıkardığı silahla kadınların bulunduğu noktaya ateş etti.

Yaralanan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı

Saldırganın ateş etmesiyle birlikte ne olduğunu anlamayan yolcular, otobüste kaçışmaya başladı. Yaralanan bir kadın yolcu, olay yerine çağrılan ambulans ile bölgede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının boynundan merminin sıyırdığı ve hafif yaralandığı öğrenilirken, kaçan sarhoş yolcunun bulunması için polisler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili Perm Savcılığı da soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA