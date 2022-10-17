Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var

Rusya'nın Yeysk kentinde eğitim için havalanan "Su-34" eğitim uçağının evlerin arasına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre ölülerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre Rusya Güney Askeri Bölgesindeki havaalanından eğitim için kalkan "Su-34" tipi savaş uçağının uçuş anında motorlarından birinde meydana gelen yangın nedeniyle düştüğü duyuruldu.

Uçağın Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde evlerin arasına düştüğü, kaza yerinde yangın çıktığı kaydedildi.

Rusya'da Su-34 eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var

PİLOTLARA NE OLDU?

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ifade edildi.

Rusya'da Su-34 eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var

ÖLEN VE YARALANANLAR VAR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise 2 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Krasnodar Valisi, Acil Durumlar Bakanı ile Sağlık Bakanı'na Yevsk kentine gitmeleri ve gerekli desteği sağlamaları için talimat verdiği bildirildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gözünde unuttuğu lensler kabusu oldu! Doktor tam 23 tane...
Gözünde unuttuğu lensler kabusu oldu! Doktor tam 23 tane...
Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırı!
Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırı!
Gece kulübünde yangın çıkmıştı! Can kaybı sayısı aylar sonra arttı!
Gece kulübünde yangın çıkmıştı! Can kaybı sayısı aylar sonra arttı!
EMSC duyurdu! Yer yerinden oynadı: Orta Amerika kıyılarında 6.4 büyüklüğünde deprem
EMSC duyurdu! Yer yerinden oynadı: Orta Amerika kıyılarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Son Haberler
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var
Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var
17 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 17 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
17 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 17 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Milyonlar merakla bekliyordu! Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi: KYK borçlarının faizleri silinecek
Milyonlar merakla bekliyordu! Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi: KYK borçlarının faizleri silinecek
Kocası ve sevgilisiyle aynı evi paylaşıp açık ilişki yaşadığını söyleyen kadından şaşırtan itiraflar! "Bu harika bir şey"
Kocası ve sevgilisiyle aynı evi paylaşıp açık ilişki yaşadığını söyleyen kadından şaşırtan itiraflar! "Bu harika bir şey"
Dünyaca ünlü banka krizin eşiğinde! İnsanlar paralarını güvende tutmak için hesaplarını boşaltmaya başladı!
Dünyaca ünlü banka krizin eşiğinde! İnsanlar paralarını güvende tutmak için hesaplarını boşaltmaya başladı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Türkiye'yi hedef alınca dayanamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i herkesin önünde fırçaladı
Türkiye'yi hedef alınca dayanamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i herkesin önünde fırçaladı
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Başkent Tahran'da gece paniği! Gardiyanlarla gerginlik yaşayan mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi!
Başkent Tahran'da gece paniği! Gardiyanlarla gerginlik yaşayan mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi!
Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler kadınlardan çok daha çabuk yaşlanıyor!
Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler kadınlardan çok daha çabuk yaşlanıyor!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...