Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre Rusya Güney Askeri Bölgesindeki havaalanından eğitim için kalkan "Su-34" tipi savaş uçağının uçuş anında motorlarından birinde meydana gelen yangın nedeniyle düştüğü duyuruldu.

Uçağın Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde evlerin arasına düştüğü, kaza yerinde yangın çıktığı kaydedildi.

PİLOTLARA NE OLDU?

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ifade edildi.

ÖLEN VE YARALANANLAR VAR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise 2 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığını bildirildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Krasnodar Valisi, Acil Durumlar Bakanı ile Sağlık Bakanı'na Yevsk kentine gitmeleri ve gerekli desteği sağlamaları için talimat verdiği bildirildi.