Rusya’da üniversitenin bir kısmında meydana gelen çökme, paniğe neden oldu Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.

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