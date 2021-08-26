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  3. Rusya'da vaka sayısı 6 milyon'a ulaştı ,can kaybı ise 27 bin 193

Rusya'da vaka sayısı 6 milyon'a ulaştı ,can kaybı ise 27 bin 193

Rusya'da son 24 saatte toplam vaka sayısı 6 milyonu geçti.Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya'da vaka sayısı 6 milyon'a ulaştı ,can kaybı ise 27 bin 193

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden edinilen bilgilere göre , son 24 saatte 820 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldığını , şimdiye kadar virüs kaynaklı ölü sayısı 179 bin 243'e ulaştığını bildirdi.

Yaklaşık 552 bin Kovid-19 hastasının bulunduğu ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 661 artışla 6 milyon 92 bin 818'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 19 bin 630 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 824 bin 540'a yükseldi.

Rusya'da son 24 saatte toplam vaka sayısı 6 milyonu geçti.

 

MOSKOVA'DA SON 24 SAATTE 1712 VAKA TESPİT EDİLDİ

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1712 artarak 1 milyon 560 bin 501’e, virüsten ölenlerin sayısı da 54 artışla 27 bin 193'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor

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DEVLET BAŞKANI PUTİN 43 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin başladığı ülkede, şimdiye kadar yaklaşık 43 milyon kişi aşılandı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu devam ediyor.

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