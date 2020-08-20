Rusya'da vaka sayısı 942 bini geçti

AA'nın haberine göre, Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 785 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 942 bin 106’ya ulaştı.

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış haberleri sırasıyla dünya üzerinden geliyor. Rusya da da kovid-19 vakalarında artış yaşandığı bildirildi. Ülkede son bir günde ölü sayısı 110 artarak 16 bin 99’a, iyileşen sayısı 6 bin 90 artarak 755 bin 513’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,3’ünde semptom görülmedi. Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 688 artarak 255 bin 136’ya, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 698’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 291 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 33 milyon 500 bini geçtiği ifade edildi.

Rusya'da, ilk koronavirüs vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren önlemler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.