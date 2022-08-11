Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu! Coca Cola, 195 milyon dolar zarara uğradı!

Firma, 2022'nin ilk yarısına ilişkin mali raporunda, Rusya'da kalan stokların neredeyse tükendiğini ve Coca Cola'nın üretim ve satışın durmasının ardından ikinci yarıda da yaklaşık 85 milyon dolarlık mali zarar beklentisinde olduğunu ifade etti.

FİRMANIN NET GELİRİ YÜZDE 34 DÜŞTÜ

Bunun yanında 2022'nin ilk 6 ayında firmanın net geliri, yüzde 34'lük bir düşüş yaşayarak 153 milyon euro'ya geriledi. Açıklanan rapora göre firma, Rusya'daki faaliyetlerinin durmasının yanı sıra tüm dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz ve enflasyonda yaşanan artıştan da olumsuz etkileniyor.

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