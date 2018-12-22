Rusya’daki maden yangını söndürülemiyor

Rusya'nın Perm Bölgesi'nde bulunan potasyum madeninde yaşanan patlama sonrasında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Madende bulunan 17 işçiden 8'i kendi imkanlarıyla çıkarken, henüz kendilerine ulaşılamayan 9 işçiden haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rusya'da Uralkali Maden İşletmesine bağlı madende öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından 9. kısımda toplam 9 işçi mahsur kaldı. Yoğun dumandan dolayı madende kurtarma çalışmalarına hemen başlanamadı. Madenin içerisine bir süre sonra girebilen arama kurtarma ekipleri 9. kısımdaki yangına müdahale etmeye çalışsa da şuana kadar bir sonuç alınamadı.

8 madenci çıkarıldı

Yaşanan patlama sırasında madende bulunan 8 işçinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardığı öğrenildi. Diğer 9 madenci ise 9. kısımdan çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan patlamanın etkisiyle madenin içerisinde yangının büyüdüğü öğrenilirken madencilerin yoğun duman ve gazdan dolayı hayatlarını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA