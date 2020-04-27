Rusya'daki Türk vatandaşı ambulans uçağa bindirildi 

rahatsızlanan Türk vatandaşı Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu almak için Rusya'ya giden Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, aldığı hastayla birlikte Türkiye'ye gelmek üzere Rusya'dan havalandı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Rusya'ya gönderilen ambulans uçak, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu Türkiye'ye getirmek için Moskova Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da kalan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu aniden rahatsızlandı. Rusya'da bir hastanede tedavi altına alınan Seyithanoğlu'nun akciğerlerinde hava biriktiği anlaşıldı. Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Haluk Hasan Seyithanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek buradan alınıp tedavisinin Türkiye'de devam edilmesi talebinde bulunmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından talebi olumlu karşılayarak 24 yaşındaki Türk vatandaşı için Moskova'ya ambulans uçak göndermişti. Uçak TSİ ile 18.45 sıralarında Moskava Havalimanı'na iniş yaptı. Ambulansla aprona getirilen 24 yaşındaki Türk daha sonra uçakta bulunan doktorlar tarafından uçağa bindirildi. Moskova Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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Kaynak: DHA