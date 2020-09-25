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Rusya'dan ABD'ye birlikte çalışma çağrısı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanı Vladimir Putin'in siber güvenlik konusunda ABD'ye birlikte çalışma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Rusya'dan ABD'ye birlikte çalışma çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye siber güvenlik alanında birlikte çalışma çağrısı yaptı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, siber güvenlik alanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu alanda ABD'ye iş birliğini geliştirme teklifinde bulunan Putin, ilgili kurumlar arasında kapsamlı diyaloğun yeniden oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan ABD'ye birlikte çalışma çağrısı

Enformasyon alanında olumsuzlukların yaşanmasının önlenmesi için hükümetler arasında ortak anlaşma yapılmasını öneren Putin, "Karşılıklı olarak kabul edilebilir şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisi ve yüksek teknoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla seçim süreçleri dahil birbirinin iç işlerine müdahale etmeme garantisinin verilmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, teklifinin iki ülke arasında güven seviyesini arttıracağını ve güvenliği sağlayacağını belirterek, "ABD'yi uluslararası bilgi güvenliğiyle ilgili Rus-Amerikan uzmanlar arasında diyaloğun yolunu açmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Berna Akkaya
Editör


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