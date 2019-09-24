Rusya’dan ABD’ye vize notası

Rusya, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Rus heyetinin bazı üyelerine vize verilmemesi nedeniyle ABD'ye nota verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde gerçekleşen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna çok sayıda Rus diplomat da katıldı. ABD tarafından bazı Rus diplomatlara vize verilmemesi, Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un açıkladığı olaydan sonra Rusya tarafından ABD'ye çok sert bir dille nota verildi. Ryabkov yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya konsolosunun Rus Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve ABD'ye çok sert bir şekilde nota verildiğini söyledi.

ABD'yi sözlü olarak da eleştiren Ryabkov, "Bir bütün olarak şu soru karşımıza çıkıyor. ABD, BM toplantısına ev sahipliği yapma yükümlülükleriyle kendi politikalarını nasıl birbirinden ayırt edemez? Birçok durumda olduğu gibi ABD'nin yine BM'nin yükümlülüklerini de dikkate almadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA