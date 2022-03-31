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Rusya'dan AB'ye misilleme! AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı verildi!

Rusya yeni bir yaptırım kararı aldı. Buna göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya'dan AB'ye misilleme! AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı verildi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyuruldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasının tüm sınırları aştığına dikkat çekildi.

"KİTLESEL VE KEYFİ OLARAK..."

Brüksel’in kitlesel ve keyfi olarak Rus vatandaşlarını ve şirketlerini tek taraflı yaptırımlara tabi tuttuğu belirtilen açıklamada, yürürlükteki tüm uluslararası hukuk normlarının göz ardı edilerek bu kimselerin kişisel verilerinin kamuya açıldığına işaret edildi.

Rusya'dan AB'ye misilleme! ABnin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı verildi!

"AB'NİN HESABI AÇIK"

Ukrayna’da Rusya karşıtlığına destek veren Avrupalı yetkililerin, Kiev’in Minsk Anlaşmalarını da sabote etmesine müsamaha gösterdiği kaydedilen açıklamada, Brüksel’in bunlardan ders almak yerine Rusya’ya karşı yaptırım kararları aldığı, bu gayrimeşru çabalara diğer egemen ülkeleri de baskı ve şantaj ile dahil etmeye çalıştıkları aktarıldı.

Batı tarafından Rusya'ya, Rus vatandaşlarına, yabancı ülkelerin Rusça konuşan sakinlerine ve Rusya’nın önde gelen şirketlerine karşı “hibrit savaş” ilan edildiği vurgulanan açıklamada, “AB’nin hesabı açık. Bizi hayati çıkarlarımızdan vazgeçmeye zorlamak. Bütün bunlar, kolektif Batı'nın Rusya'yı kontrol altına alma politikasının bir parçasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan AB'ye misilleme! ABnin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı verildi!

AB'YE YAPTIRIM KARARI

AB’nin eylemleriyle yalnızca Rusya ile ilişkileri çıkmaza sokmakla kalmadığı, aynı zamanda kendi vatandaşlarının refahını, güvenliğini, küresel, finansal ve ekonomik sistemin istikrarını da tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, mütekabiliyet ilkesine uygun şekilde Rus tarafının AB üye devletlerinin ve AB yapısının temsilcilerini yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Yaptırımlar AB’nin askeri yapılarının yöneticileri ve AB komiserleri dahil, AB’nin üst düzey yöneticilerine yöneliktir. Ayrıca Rus karşıtlığı politikalarını teşvik eden Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu da yaptırımlara tabidir. Rusya’nın cevap niteliğindeki kara listesine ayrıca bazı AB’ye üye devletlerin hükümet ve parlamento başkanları, Rus karşıtı duyguları kışkırtan kamuya mal olmuş kişiler ve medya çalışanları da dahil edildi.” ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan AB'ye misilleme! ABnin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı verildi!

Açıklamada, yaptırım kararı ile ilgili notanın AB’nin Moskova’daki temsilciliğine iletildiği aktarıldı. (AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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