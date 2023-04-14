Rusya’dan deprem bölgesine tonlarca yardım! 184 tonluk gıda yardımı getiren gemi limana demir attı

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye çeşitli yardım malzemeleri ulaştırılırken, Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan 184 tonluk gıda malzemesi taşıyan Evrim Group isimli gemi Ünye Limanı'na geldi.

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Rusya’dan deprem bölgesine tonlarca yardım! 184 tonluk gıda yardımı getiren gemi limana demir attı

Rusya'nın Soçi kentinden Türkiye'ye gönderilen 184 tonluk gıda yardım malzemesi taşıyan gemi, Ordu'nun Ünye Limanı'na demir attı.

Rusya’dan deprem bölgesine tonlarca yardım! 184 tonluk gıda yardım getiren gemi limana demir attı

RUSYA'DAN GELEN YARDIMIN İÇİNDE ÇEŞİTLİ TEMEL GIDALAR BULUNUYOR

6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye çeşitli yardım malzemeleri ulaştırılırken, Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan 184 tonluk gıda malzemesi taşıyan Evrim Group isimli gemi Ünye Limanı'na geldi.

İlçeye gemiyle getirilen 8 konteyner dolusu gıda, deprem bölgesine gönderilmek üzere görevliler tarafından vinçlerle indirildi. 43 bin 974 paket makarna, 22 ton 500 kilo şeker, 63 ton 500 kilogram un, 19 bin 700 adet yağ, 5 bin 808 adet 5 litrelik su, bin 60 paket balık konserve, 945 paket süt, 200 paket tuvalet kâğıdı, 260 kilogram bisküvi, 300 paket çay, 72 kilogram şeker mamulleri, 725 kilogram karabuğday, 536 kilogram fasulye, 250 kilogram tuz, bin 396 kilo şeker ve 858 kilogram sıvı yağ bulunan konteynerler görevlilerin kontrolünde açılarak bölgeye ulaştıracak olan 6 tıra yüklendi.

Sabah saatlerine kadar devam eden gıda yüklemeleri tamamlanmasının ardından 6 tır deprem bölgesine hareket etti.

KAYNAK: İHA

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