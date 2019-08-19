Rusya'dan Ereğli limanına gelen buğday, Ankara'ya gönderildi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gümrük Kapısı'na Rusya'dan gemiyle gelen buğday, TIR'larla Ankara'ya gönderildi.

Rusya Bandralı "MV Aleksey Afanasyev" isimli gemi, Rusya'nın Rostov On Don Limanı'ndan yüklediği bin 58 ton buğday ile Erdemir Limanı'na yanaştı. Özel bir firma bünyesindeki lojistik şirketi tarafından nakliyesi sağlanan buğday, TIR'larla Ankara'ya sevk edildi. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanı Arslan Keleş, Ereğli'de gümrük kapısı açılmasının ardından ilk kez buğday ithalatı gerçekleştiğini söyledi. Gümrük kapısıyla ilçeye önemli bir katma değer kazandırdıklarını ifade eden Keleş, "Yurt dışından ilk buğday yüklü gemi geldi. Ereğli, limanlarıyla, 21 milyon tonluk liman kapasitesiyle Karadeniz'in en önemli liman şehridir. Maalesef bu potansiyeli tam olarak kullanamıyorduk. Bugün itibariyle de boş kapasiteyi kapatabilecek unsurları tamamlamış olduk. Bu da bize ticaretin gelişmesini, farklı ürünler gelerek, farklı ticaret ortamının oluşmasını sağlayacaktır" dedi.

'HERKES KAZANACAK'

Başkan Keleş, alt yapısal eksiklikleri de zamanla gidereceklerini anlattı. Ereğli TSO olarak tüm üyelerinin ticari faaliyetlerini arttırması olduğunu ifade eden Keleş, şöyle dedi:

"Tahmil, tahliye ücretlerinin yüksek olduğu söyleniyordu. Ancak şunu gördük ki, serbest piyasa ekonomisinde OYAK Liman İşletmeleri de istediği zaman "Rekabetçi" olabiliyor. Rekabetçi olduklarını düşünüyorum. Bazı ufak noksanları da yerine getirdiler. Sonuçta herkes iş ve ticaret yapacak. Buradaki ticaret hacmini büyütürsek herkes kazanacak."

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DHA