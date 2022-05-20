Rusya'dan Finlandiya'ya bir darbe daha! Doğalgazını kesiyor!

Gasum'un yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğalgaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" ifadelerini kullandı.

GAZ DOLUM İSTASYONLARI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğalgaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğalgaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.

"BU DURUMA DİKKATLE HAZIRLANDIK"

Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen yaptığı açıklamada "son derece üzücü" ifadelerini kullanarak, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz" diye konuştu.