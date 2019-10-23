Rusya'dan gelen S-400 açıklaması

Yaptığı konuşmada Miheyev, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi.

Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.

YENİ SEVKİYAT İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Mihayev, Türkiye ve Rusya'nın yeni S-400 sevkiyatı için görüşmelere başladığını ifade etti. "Şu an opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz" diyen Miheyev, S-400’ün Türkiye’ye sevkiyatı sözleşmesi çerçevesinde üretimin yerelleştirilmesine ilişkin soru karşısında detay vermeyerek, "Üretimin yerelleştirilmesi programı nihai aşamadaki bir konu" ifadesini kullandı.