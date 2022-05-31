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Rusya'dan Hollanda'ya doğalgaz hamlesi! Doğal gazını kesecek

Hollanda, Rusya'ya doğal gaz için Ruble ile ödeme yapmayacağını söylemişti. Bunun üzerine Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini açıkladı.

Rusya'dan Hollanda'ya doğalgaz hamlesi! Doğal gazını kesecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'dan gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapması kararlaştırılmıştı. Bu karara uymayan bazı ülkelere Rusya tarafından gaz sevkiyatı durdurulurken, söz konusu ülkeler arasına Hollanda da eklendi.

Rusya'dan Hollanda'ya doğalgaz hamlesi! Doğal gazını kesecek

"GAZ SEVKİYATI DURDURULMUŞTUR"

Rus petrol şirketi Gazprom konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, doğal gaz ödemelerini ruble ile yapmaya karşı çıkan Hollanda'ya gaz sevkiyatının durdurulacağı söylenerek, "30 Mayıs (Sözleşmede belirtilen son ödeme tarihi) itibarıyla Gazprom Export, nisan ayı gaz tedarikine dair GasTerra'dan (Hollanda petrol şirketi) ödeme almamıştır. Bu bağlamda 31 Mayıs 2022'den itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar GasTerra'ya gaz sevkiyatı durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Rusya'dan Hollanda'ya doğalgaz hamlesi! Doğal gazını kesecek

Rusya'dan Hollanda'ya doğalgaz hamlesi! Doğal gazını kesecek

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