Rusya’dan ihracatçılara sevindiren haber! Rusya Türkiye yasağını kaldırdı!

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracatçılara müjdeli haberi verdi. Domates, biber, kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakalda yasağın kalktığının Rusya tarafından açıklandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Antalya’da çalışmalar gerçekleştiren Rus heyet ile görüşmeler gerçekleştirdik. Rus heyeti, yasağın tüm yaş meyve sebze ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı. Alınan bu karar ihracatçıları sevindirdi” diye konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANACAK”

Yaş meyve sebze ihracatçıları yasağın resmi olarak kalktığını ve ürünlerin serbest bir şekilde Rusya’ya gidebileceğine yönelik tebligatın yapılmasını beklendiğini söyleyen Çavuşoğlu, “ İhracatçılar, kapıların açılmasıyla birlikte eski iş bağlantılarının kısa sürede kurularak, sevkiyatların başlayabileceğini ve Türkiye ekonomisine ciddi oranda döviz girdisi sağlanabileceğini ifade ediyor” dedi.

“ANTALYA’DA SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya’dan Antalya’ya gelen heyetin seralarda, paketleme tesislerinde, laboratuvarda ve kamu kurumlarında çalışmalar gerçekleştirdiğini açıkladı. Başkan Çavuşoğlu, “Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi Rosselkhoznadzor’un Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki heyet 4 Nisan Pazartesi günü Antalya’ya geldi ve sahada çalışmalar yapmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gururu tüm dünyaya yayılıyor! ATAK helikopterinin ilk ihracatı gerçekleşti

Rusya'dan ayçiçek yağı kararı! İhracata kısıtlama kararı getirildi! Olan Türkiye'ye olacak: "Kota, yağ fiyatını artırır"

Türkiye ihracat rekorlarını altüst etti: "Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştık"