Rusya'dan koronavirüs aşısı müjdesi! İkinci aşı da tescillendi

İlk koronavirüs aşısı Sputnik V'yi tescilleyen ülke olan Rusya, ikinci aşı çalışmalarında da başarıya ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın yürüttüğü aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." dedi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 231 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 340 bin 409'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı 7 bin 920 artarak 1 milyon 39 bin 705, ölenlerin sayısı ise 239 artışla 23 bin 205 oldu.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,2'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 oldu.

BAŞKENT MOSKOVA'DA SON DURUM

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 573 artarak 344 bin 4'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artışla 5 bin 739'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 436 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 51 milyon 800 bini aştığını duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 19 Ekim’de ara tatilinin bitmesiyle birlikte okullarda 1-5. sınıfların normal bir şekilde eğitim-öğretime devam edeceğini, 6-11. sınıfların ise salgındaki artış nedeniyle uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, dün 13 bin 868 vaka görülmüştü. Günlük vaka sayısı üç gün art arda 13 binin üzerinde seyretmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.