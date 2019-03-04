Rusya'dan kritik bir açıklama geldi
Kremlin'den yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in, Amerika ile olan nükleer anlaşmanın askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı duyuruldu.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini askıya aldığı duyuruldu.
ABD, Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek geçtiğimiz ay INF'den ayrılmıştı.
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD ve Rusya arasında 1987'de imzalanmıştı.
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