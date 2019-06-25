Rusya'dan S-500 açıklaması
Rusya Ticaret Bakanı Manturov, karadan havaya fırlatılan yeni nesil Rus savunma sistemi S-500 Prometey'in, seri üretime hazır olduğunu belirtti.
Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov bir Rus ajansına demeçler verdi. Manturov verdiği demeçte , "S-500 sisteminin geliştirilme süreci nihai aşamasında. Sistemin parçalarının kontrol testleri tamamlandı. Adaptasyon çalışmaları devam ediyor" dedi.
RUSYA TİCARET BAKANI: SİSTEM ERİ ÜRETİME HAZIR
S-500 sisteminin her bir parçasının ayrı ayrı denendiği testleri takiben, şimdi de sistemin bir bütün olarak nasıl performans gösterdiğinin değerlendirilmekte olduğununu belirten Manturov şöyle devam etti: "Bu adaptasyon denemelerinde S-500 sistemi kendisine atfedilen ana özellikleri yerine getirebildiği gösterdi. Yani sistem seri üretime hazır."
S-500 hava savunma isteminin ne gibi özelliklere sahip olduğu gizli bilgi olarak saklanıyor. Fakat yeni nesil bu sistemin, şu anda kullanımda olan S-400 sisteminin çok ilerisinde olacağı tahmin ediliyor
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