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Rusya'dan sonra şimdi de Kuzey Kore! Füzelerini denediler! Dünya savaşa mı hazırlanıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 3. Dünya Savaşı ihtimalleri konuşulmaya başlarken Kuzey Kore'den de iddiaların artmasına neden olacak bir hareket geldi. Balistik füze denemesinde bulundular.

Rusya'dan sonra şimdi de Kuzey Kore! Füzelerini denediler! Dünya savaşa mı hazırlanıyor?

Tüm dünyada gündemin ana maddesi haline gelen Rusya - Ukrayna savaşı birçok kişinin 3. Dünya Savaşı'na gidildiği yönünde düşüncelere kapılmasına neden olmuştu. En az Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin kadar çılgın olduğu bilinen Kuzey Kore lider Kim Jong-Un'da hareketiyle korkuttu. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

Rusya'dan sonra şimdi de Kuzey Kore! Füzelerini denediler! Dünya savaşa mı hazırlanıyor?

"OPERASYONEL KAABİYETLERİNİ GELİŞTİRİYOR"

Bakan Kişi, füzenin 600 kilometre irtifaya ulaştığını, 300 kilometre seyrettiğini ve ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirterek, denemeye yönelik Pyongyang yönetimine diplomatik protesto verildiğini bildirdi. Bu denemeyi şiddetle kınayan ve bölge güvenliğin tehdit ettiğini kaydeden Kişi, "Kuzey Kore'nin operasyonel kabiliyetlerini hızla geliştirdiği göz ardı edilemez." dedi.

Uluslararası toplumun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki vermekle meşgul olduğunu belirten Kişi, "Bu sırada (Kuzey Kore'nin) füze fırlatmayla bu boşluğu doldurması kabul edilemez." diye konuştu.

Rusya'dan sonra şimdi de Kuzey Kore! Füzelerini denediler! Dünya savaşa mı hazırlanıyor?

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.52 sularında gerçekleştiğini teyit etti. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ilgili kuruluşlara, bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 8. kez füze fırlattığını aktardı.

Rusya'dan sonra şimdi de Kuzey Kore! Füzelerini denediler! Dünya savaşa mı hazırlanıyor?

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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