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Rusya'dan tedirgin eden uyarı! Mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir!

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) tedirgin eden bir açıklama geldi. Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabileceğini açıkladı.

Rusya'dan tedirgin eden uyarı! Mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir!

Ukrayna ordusu savunma amaçlı olarak ülkenin Karadeniz kenti olan Odessa açıklarına mayınlar döşemişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar başladığı kaydedildi.

Rusya'dan tedirgin eden uyarı! Mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir!

"MAYINLAR AKINTIYLA SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI"

FSB'nin Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya tarafından özel bir askeri operasyonun başlatılmasının ardından Ukrayna Donanması, Odessa, Özi, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarına ve açıklarına yaklaşık 420 eski tip mayın tarlası oluşturdu. Bu mayınlar 20. yüzyılın ilk yarılarında üretildi. Fırtınalı koşulların başlamasıyla birlikte denizin dip ankrajlarına bağlanan kablolarda kopmalar meydana geldi. Karadeniz'in batı kesiminde mayınlar rüzgar ve akıntıların etkisiyle serbestçe hareket etmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan tedirgin eden uyarı! Mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir!

"İSTANBUL BOĞAZI RİSK ALTINDA"

İstanbul Boğazı'nın risk altında olduğunu da belirten FSB'nin Halkla İlişkiler Birimi, "Ukrayna'nın listelenen liman bölgelerinde güneye doğru yüzey akıntılarının baskın olduğu göz önüne alındığında, mayınların İstanbul Boğaz'ına ve Akdeniz havzası sularına sürüklenme ihtimali göz ardı edilmez" ifadelerini kaydetti.

Rusya'dan tedirgin eden uyarı! Mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir!​​​​​​​

"İNSAN HAYATI HİÇE SAYILIYOR"

Açıklamada, Ukrayna'nın denize mayın döşemesinin uluslararası anlaşmaların ihlaline neden olduğu vurgulanarak, "Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir kez daha uluslararası hukukun temellerini tamamen hiçe saydığını ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da dahil olmak üzere insan hayatını hiçe saydığını gösteriyor" vurgusu yapıldı. Açıklamanın sonunda ise, "Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu, mayın tehlikesini dikkate alarak 18 Mart 2022 tarih ve 116 sayılı ilgili kıyı uyarısını yayınladı" denilerek, mayın tehlikesinin kamuoyuna aktarıldığı belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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