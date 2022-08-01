Rusya'dan Türkiye'ye vergi önerisi! İthalat vergilerinin azaltılması isteniyor!

Rusya'dan Türkiye'ye vergi önerisi geldi. Rusya, Türkiye'nin ithalat vergilerinin düşürülmesini istiyor.

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Rusya'dan Türkiye'ye vergi önerisi! İthalat vergilerinin azaltılması isteniyor!

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerdiklerini ve bununla ilgili hükümetlerarası anlaşma üzerindeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Rusya'dan Türkiye'ye vergi önerisi! İthalat vergilerinin azaltılması isteniyor!

"VERGİLERİN AZALTILMASI TEKLİF EDİLECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Türkiye'ye vergi önerisi! İthalat vergilerinin azaltılması isteniyor!

Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da açıklamalarında yer verdi.

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